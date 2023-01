Sindikati glede zdravstvene reforme: Temeljna usmeritev mora biti krepitev javnega zdravstva

Ljubljana, 24. januarja - Temeljna usmeritev vlade in vseh odločevalcev mora biti krepitev in utrjevanje javnega zdravstva, so ob spremljanju napovedi vlade o zdravstveni reformi poudarili v sindikalnih centralah. Napovedi spremljajo "z veliko pozornostjo in zaskrbljenostjo", so predsedniki sedmih sindikalnih central navedli v skupnem sporočilu za javnost.