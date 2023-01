ZN: Usmrtitve v Iranu so umori z odobritvijo države

Ženeva/Teheran, 10. januarja - Iran smrtno kazen uporablja za zastraševanje javnosti in zatiranje nasprotnikov, usmrtitve protestnikov brez ustreznega sojenja pa pomenijo ubijanje, ki ga je odobrila država, so danes sporočili iz urada ZN za človekove pravice (OHCHR) in dodali, da se v islamski republiki v kratkem pripravljata še dve usmrtitvi, poročajo tuje tiskovne agencije.