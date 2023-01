Fajon: Zunanji ministri EU za nadaljevanje pritiska na Črno goro v zvezi z ustavnim sodiščem

Bruselj, 23. januarja - Zunanji ministri držav članic EU so se po besedah slovenske ministrice Tanje Fajon danes v Bruslju strinjali, da je treba nadaljevati izvajanje pritiska na Črno goro, da bi imenovala manjkajoče ustavne sodnike in izšla iz globoke politične in institucionalne krize. Zavezali so se tudi k nadaljnji pomoči Črni gori pri tem, je še dejala.