Fajon v Podgorici pozvala k imenovanju ustavnih sodnikov

Podgorica, 15. januarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na drugem obisku v Črni gori sogovornike pozvala k imenovanju ustavnih sodnikov. "Upam, da bodo politične stranke v dialogu in brez odlašanja imenovale sodnike. To je pogoj za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic državljanov in stabilnosti institucij," je tvitnila po pogovorih.