Fajon in Schallenberg v imenu Borrella na obisku v Črni gori

Podgorica, 21. decembra - Zunanja ministra Slovenije in Avstrije, Tanja Fajon in Alexander Schallenberg, bosta danes na delovnem obisku v Črni gori, kamor odhajata v imenu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella. Namen njunega obiska je med drugim pomagati pri iskanju rešitev v luči trenutne politične krize v državi, so sporočili iz Mladike.