Pahor in Fajonova v New Yorku uradno sprožila kampanjo Slovenije za izvolitev v Varnostni svet ZN

New York, 27. septembra - Predsednik Borut Pahor in zunanja ministrica Tanja Fajon sta v ponedeljek na sprejemu v New Yorku uradno sprožila kampanjo Slovenije za izvolitev v Varnostni svet (VS) ZN za obdobje 2024-2025, pri čemer sta vsak s svojim nagovorom svetovnim diplomatom predstavila razloge, zakaj si Slovenija to zasluži.