Fajonova imenovala pet posebnih odposlancev

Ljubljana, 19. septembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon je imenovala dve posebni odposlanki in tri posebne odposlance, in sicer za prihodnost Evrope, za Varnostni svet ZN, za Zahodni Balkan ter za podnebno in vodno diplomacijo. Na ta način želi ministrica zagotoviti prepoznavno in dejavno vlogo na nekaterih prednostnih področjih nove zunanje politike Slovenije.