Ljubljanska koalicija opoziciji preprečila razpravo o razmerah v zdravstvu

Ljubljana, 23. januarja - Ljubljanski mestni svet se je sestal na prvi izredni seji. Razpravljali naj bi o 13 sklepih opozicije glede zdravstva, med njimi tudi o zahtevi za zamenjavo vodstva Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana in direktorice Antonije Poplas Susič, a so možnost za razpravo dobili le člani koalicije in župan Zoran Janković.