V ZD Ljubljana sprva sedem ambulant za neopredeljene

Ljubljana, 11. januarja - V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana se pripravljajo na vzpostavitev ambulant za neopredeljene. Sprva bodo odprli sedem ambulant v enotah Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška in Vič-Rudnik. Za delo v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe se je prijavilo 20 zdravnikov, ki so zaposleni v ZD Ljubljana, in 19 zdravnikov zunaj zavoda.