Ljubljanski mestni svet v ponedeljek tudi o zdravstvu v Ljubljani

pripravila Neža Petan

Ljubljana, 22. januarja - Ljubljanski mestni svetniki se bodo v ponedeljek sestali na izredni seji in razpravljali tudi o zdravstvu. Izredno sejo je zaradi nevzdržne situacije v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana zahtevalo 16 mestnih svetnikov, ki so ob tem pripravili 13 sklepov za izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev v Ljubljani.