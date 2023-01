London, 23. januarja - V Angliji in Walesu je danes na tisoče reševalcev znova stavkalo ter vnovič zahtevalo uskladitev plač z inflacijo in boljše delovne pogoje. Sindikati so medtem britanske oblasti obtožili neukrepanja in vlado pozvali k pogovorom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.