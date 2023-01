V Veliki Britaniji znova stavka železniških delavcev, pogajanja ostajajo na mrtvi točki

London, 6. januarja - V Veliki Britaniji današnji dan znova mineva v znamenju stavke železniških delavcev, ki zahtevajo ureditev pogojev dela in višje plače. Tako kot že v preteklih dneh so tudi danes ohromljene storitve britanskih železnic, sindikati pa ne izključujejo novih stavk, saj se pogajanja z vlado in delodajalci še vedno niso premaknila z mrtve točke.