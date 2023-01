Število zaposlenih na Hrvaškem lani večje za 1,2 odstotka

Zagreb, 29. januarja - Konec lanskega leta je bilo na Hrvaškem 1,61 milijona zaposlenih, kar je za 1,2 odstotka več kot ob koncu leta 2021, kažejo podatki hrvaškega državnega statističnega urada. Največ so zaposlovali v gostinstvu in turizmu ter sektorju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila 6,8-odstotna.