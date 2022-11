Na Hrvaškem od oktobra višje plače za 240.000 javnih in državnih uslužbencev

Zagreb, 2. novembra - Hrvaška vlada je ta teden sprejela odločitev o zvišanju osnovne plače za okoli 240.000 zaposlenih v javnem in državnem sektorju, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Ponudbo o zvišanju osnovne plače, najprej za šest odstotkov in nato še za dva, je sprejelo devet sindikatov od skupno enajstih, ki so sodelovali v pogajanjih z vlado.