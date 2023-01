Na Hrvaškem najbolje plačani kontrolorji letenja

Zagreb, 16. januarja - Najvišjo povprečno neto plačo na Hrvaškem so v letu 2022 imeli kontrolorji letenja, kaže analiza hrvaškega portala MojPosao. Znašala je 3084 evrov. Sledile so plače direktorjev s področja informatike, ki so v povprečju prejeli 3022 evrov mesečno, in plače regionalnih direktorjev z 2717 evri mesečno. Najnižje so bile plače v tekstilni industriji.