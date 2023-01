Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. in 22. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes in v soboto med drugim poročale o petkovem streljanju v središču Ljubljane, v katerem je neznani storilec, ki je še vedno na begu, ubil 34-letnega moškega. Pisale so tudi o četrtkovem protestnem shodu pri nekdanji tovarni Rog v Ljubljani, na katerem je prišlo do napadov na policiste, in o deseti zmagi Ilke Štuhec.