Dnevnik o francosko-nemškem sodelovanju (23. 1.)

Ljubljana, 22. januarja - Aleš Gaube v komentarju Zgodovinski nauki za prihodnost piše, da sta francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz na srečanju v Parizu kljub priznavanju razlik med državama prikazala pomen sprave med Francijo in Nemčijo za Evropo. Kot piše avtor, se s tem meddržavnem sodelovanjem v Evropi ne more kosati nobeno drugo.