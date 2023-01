Primorske novice o stanju slovenske rokometne reprezentance (23. 1.)

Koper, 22. januarja - Bojan Gluhak v komentarju Reprezentanca si zasluži podporo piše o tem, da se slovenska rokometna reprezentanca od svetovnega prvenstva poslavlja s pozitivnim vtisom. Pohvalil je originalne zamisli, s katerimi so nadomestili slabosti v igri. Čeprav so bile želje po uvrstitvi v četrfinale nerealne, pa so visoki cilji po avtorjevem mnenju legitimni.