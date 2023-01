Zaradi suma poneverbe razrešili ukrajinskega vladnega uradnika

Kijev, 22. januarja - V primeru domnevne korupcije je bil danes odpuščen višji ukrajinski uradnik, osumljen poneverbe, so sporočili v Kijevu. Ukrajinsko obrambno ministrstvo pa se medtem otepa očitkov o domnevni pogodbi, v kateri naj bi bile cene napihnjene. Na ministrstvu so očitke zavrnili in napovedali uvedbo notranje revizije o primeru.