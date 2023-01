Na območje Soledarja prispela prva pošiljka pomoči ZN

Ženeva, 20. januarja - V bližino mesta Soledar na vzhodu Ukrajine, ki je bilo v minulih tednih prizorišče srditih spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami, je prvič od začetka ruske agresije prispel konvoj humanitarne pomoči Združenih narodov, so sporočili pri svetovni organizaciji. Na območje so prispeli trije tovornjaki s pomočjo za okoli 800 ljudi, so navedli.