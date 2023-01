Filipović ob višjih cenah zaradi uvedbe evra na Hrvaškem zagrozil trgovcem

Zagreb, 3. januarja - Hrvaški gospodarski minister Davor Filipović se je zaradi zviševanja cen ob uvedbi evra danes sestal s predstavniki trgovskih združenj in direktorji trgovskih verig na Hrvaškem. Trgovce je opozoril, da uvedba evra ne sme biti razlog za dražje izdelke in storitve ter da ima vlada na voljo vrsto ukrepov, tudi črne liste in zamrznitev cen.