Hrvati po uvedbi evra šokirani nad dvigom cen doma in nižjimi cenami v Sloveniji

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb, 6. januarja - Hrvaška je s 1. januarjem uvedla evro, njeni prebivalci pa imajo bolj kot s prilagajanjem na novo valuto težave s sprejemanjem novih, višjih cen blaga in storitev ter informacijah o nižjih cenah v Sloveniji. Da so se cene res povzpele, je minuli teden pokazal inšpekcijski nadzor, ki je v storitvenem sektorju ugotovil celo do 80-odstotno zvišanje.