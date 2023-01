Hrvaško zajelo obilnejše deževje, ponekod tudi sneg

Zagreb, 18. januarja - Hrvaško so v torek zvečer zajele obilne padavine, ki se bodo danes nadaljevale. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi močnega vetra izdal opozorila za celotno jadransko obalo, najslabše vremenske razmere pa napoveduje za osrednji in južni del Dalmacije. V Gorskem kotarju in Liki ponekod sneži.