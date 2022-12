Prvi letošnji sneg tudi v Zagrebu, Sarajevu in Beogradu

Zagreb, 12. decembra - Dele Hrvaške, tudi Zagreb, je v noči z nedelje na ponedeljek pobelil sneg. V delih države, predvsem na območju Gorskega kotarja in Like, je snežna odeja otežila vožnjo, v preostalih delih države pa meteorologi opozarjajo k previdni vožnji zaradi mokrih in spolzkih cestišč. Prvi letošnji sneg je padel tudi v Sarajevu in Beogradu.