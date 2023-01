Za večji del hrvaške obale izdano vremensko opozorilo

Zagreb, 9. januarja - Na Hrvaškem zaradi slabega vremena danes ne bodo vozili številni trajekti, ladje in katamarani, so sporočili iz Hrvaškega avtokluba (Hak). Iz državnega hidrometeorološkega zavoda so namreč izdali oranžno vremensko opozorilo za območje Gospića in Knina, potencialno nevarno vreme pa napovedujejo tudi za Istro, Kvarner in Dalmacijo.