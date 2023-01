Ministrstvo za delo zaradi primera sobaric v Hotelih Bernardin k ukrepanju pozval SDH

Ljubljana, 16. januarja - Na ministrstvu za delo se pridružujejo stališčem Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, ki je v zadnjih tednih večkrat javno opozoril na neprimernost in škodljive posledice oddajanja storitev zunanjim izvajalcem v primeru sobaric v Hotelih Bernardin. Kot so pojasnili za STA, so k ukrepanju pozvali Slovenski državni holding.