V sindikatu pristojne opozarjajo na status sobaric v Hotelih Bernardin

Ljubljana/Portorož, 22. decembra - Sindikat delavcev gostinstva in turizma vlado in ministrstvi za delo ter gospodarstvo poziva k nujnem ukrepanju v primeru načrtov za oddajo čiščenja in pospravljanja sob v Hotelih Bernardin v zunanje izvajanje. Po njihovem mnenju bi morala biti naloga državnih podjetij, kot so Hoteli Bernardin, tudi skrb za delavce, ne le ustvarjanje dobička.