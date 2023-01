Fajon zagotovila Kosovu nadaljnjo podporo pri evroatlantskih integracijah

Priština, 16. januarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na svojem prvem uradnem obisku Kosovu zagotovila nadaljnjo pomoč in podporo Slovenije pri evroatlantskih integracijah ter vključevanju v regionalne in mednarodne povezave. Napovedala je okrepitev slovenske prisotnosti v Kforju in Eulexu ter pozvala k normalizaciji odnosov med Prištino in Beogradom.