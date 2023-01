Obilno sneženje ponekod povzročilo snegolom in izpade elektrike

Ljubljana, 16. januarja - Iz različnih delov države, kjer je ponoči zapadlo več snega, poročajo o snegolomu. Polomljeno drevje in veje ovirajo promet, na delu pa so vzdrževalci cest, gasilci in delavci elektrodistribucijskih podjetij. Zaradi podrtih elektro drogov in pretrganih električnih vodnikov so namreč ponekod ostali brez oskrbe z elektriko.