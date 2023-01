Sneg ponekod že povzroča težave v prometu

Ljubljana, 16. januarja - Na številnih cestah se sneg že oprijema vozišča. Ponekod se pojavlja tudi poledica. Zaradi zdrsa tovornih vozil je zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprti so tudi razcep Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru, dolenjska avtocesta pri Medvedjeku proti Ljubljani in uvoz Ljubljana Jug proti Kopru.