Obeta se obilna snežna pošiljka, možni snegolomi

Ljubljana, 15. januarja - V noči na ponedeljek, predvsem pa v ponedeljek proti jutru in dopoldne se v večjem delu države obeta obilno sneženje. V Alpah lahko zapade prek pol metra snega, v nižinah večinoma od pet do 20 centimetrov. Sneg bo moker, možni so snegolomi, vozne razmere bodo poslabšane. Agencija za okolje je zato izdala oranžno vremensko opozorilo za ponedeljek.