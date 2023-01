Obilno sneženje ponekod povzročilo snegolom in izpade elektrike

Ljubljana, 16. januarja - Iz severnega dela države, posebej višjih predelov Gorenjske in Koroške, kjer je zapadlo največ snega, danes poročajo o snegolomu, posebej pri Radovljici in na Koroškem. Promet poleg snega tako ovirajo tudi polomljeno drevje in veje. Ponekod so ostali brez elektrike.