Ob obilnem sneženju se bodo vozne razmere poslabšale, možni snegolomi

Ljubljana, 16. januarja - Po napovedih vremenoslovcev bo danes proti jutru in dopoldne večji del države zajelo intenzivno sneženje. Sneg bo moker, možni so snegolomi in prekinitve oskrbe z elektriko, vozne razmere se bodo močno poslabšale. Najbolj obilno naj bi snežilo prav v času jutranje prometne konice, pristojni zato pozivajo k dodatni previdnosti.