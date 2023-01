Tudi v Ljubljani grožnja o nevarnih predmetih v trgovskih centrih

Ljubljana, 13. januarja - Na Policijski upravi Ljubljana so popoldne po elektronski pošti prejeli obvestilo potencialno nevarnih predmetih v dveh nakupovalnih središčih na območju Ljubljane. Doslej policisti nevarnih ali sumljivih predmetov niso našli, so sporočili s PU Ljubljana. Pred tem so podobna obvestila prejeli na policijskih upravah Celje in Maribor.