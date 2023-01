V nakupovalnih središčih v Celju niso našli eksplozivnih teles

Celje, 13. januarja - Policisti so zaključili pregled dveh nakupovalnih središč v Celju in niso našli eksplozivnih teles, so sporočili s Policijske uprave Celje. Popoldne so namreč prejeli obvestilo, da naj bi bila v nakupovalnih središčih City Center in Planet Tuš v Celju nastavljena eksplozivna telesa, zato so in obeh centrov evakuirali obiskovalce in zaposlene.