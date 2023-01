Tudi v Mariboru prejeli lažno grožnjo o eksplozivu v dveh nakupovalnih središčih

Maribor, 13. januarja - Na Policijski upravi Maribor so po elektronski pošti popoldne prejeli obvestilo o nastavljenem eksplozivnem sredstvu v dveh nakupovalnih centrih. Policisti so opravili pregled prostorov in okolice, opravili so tudi razgovore z varnostno službo in zaposlenimi, vendar doslej niso našli sumljivih predmetov, so sporočili s policijske uprave.