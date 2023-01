Celje, 13. januarja - Zaradi obvestila o nastavljenem eksplozivnem telesu so danes popoldne preventivno evakuirali obiskovalce in zaposlene iz nakupovalnih centrov City Center in Planet Tuš v Celju. Poteka pregled prostorov, ko bo končan, bodo sporočili več informacij, so za STA povedali na Policijski upravi Celje.