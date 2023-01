Evropska poslanka Joveva v pismu direktorju Appla pozvala k uporabi slovenskega jezika

Ljubljana, 12. januarja - Evropska poslanka Irena Joveva je v pismu izvršnemu direktorju podjetja Apple Timu Cooku pozvala k spremembi pristopa do enotnega digitalnega evropskega trga in k uporabi slovenskega jezika na njihovih napravah in operacijskih sistemih. Podjetje bi spoštovanje do slovenščine lahko razširilo na vse storitve, vsebine in naprave, meni poslanka.