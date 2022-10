Z medresorsko delovno skupino do sprememb zakona o rabi slovenščine

Ljubljana, 13. oktobra - Na ministrstvu za kulturo so imenovali medresorsko delovno skupino, ki bo zadolžena za pripravo novele zakona o javni rabi slovenščine. Oblikovali so jo po tem, ko je javnost več let opozarjala, da je v nekaterih primerih pomanjkljiva, posledično pa nekateri izdelki in storitve, kot je pretočna storitev Netflix, niso dostopne v slovenskem jeziku.