Glosa poziva k ureditvi rabe maternega jezika v elektronskih napravah

Ljubljana, 23. marca - Sindikat Glosa je vlado, ministrstva in medijsko krajino pozval, naj si začne prizadevati za dosledno uporabo slovenščine v javnih napisih in elektronskih napravah, kot to predvideva zakon o javni rabi slovenščine. Sindikatu se denimo zdi nedopustno, da uporabniki iPhona v meniju telefona ne morejo izbrati maternega jezika.