Kinodvorane v Supernovi Rudnik pridobile uporabno dovoljenje, inšpektorat nadzora ni opravil

Ljubljana, 10. januarja - Pol leta po odprtju so nove kinodvorane v ljubljanskem nakupovalnem središču Supernova Rudnik sredi decembra uspele pridobiti uporabno dovoljenje, so za STA potrdili tako na okoljskem ministrstvu kot tudi inšpektoratu za okolje in prostor. Kot so pojasnili na inšpektoratu, nadzora v zvezi s tem do današnjega dne niso opravili.