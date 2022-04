Na Rudniku odprl vrata razširjen nakupovalni center Supernova

Ljubljana, 6. aprila - Nakupovalni center Supernova na Rudniku v Ljubljani je danes odprl vrata v razširjeni podobi, obstoječim trgovinam in restavracijam so se pridružili novi lokali, dodatno so uredili sedem kinodvoran, dva zabaviščna parka in fitnes. S 70 milijonov evrov vredno naložb se je center povečal na 50.000 kvadratnih metrov, zaposlili so 800 novih sodelavcev.