Razširjena Supernova na Rudniku bo vrata odprla v začetku aprila

Ljubljana, 8. marca - Gradnja prizidka k centru Supernova na Rudniku v Ljubljani se po letu in pol gradnje približuje koncu. V začetku prihodnjega meseca bo potekalo slovesno odprtje prizidka, ki med drugim prinaša nove trgovine, restavracije in bare, sedem kinodvoran, dva zabaviščna parka in en fitnes, so predstavili na današnji novinarski konferenci pred odprtjem.