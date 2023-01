Brazilske oblasti nedeljske izgrede obsodile kot teroristična dejanja

Brasilia, 9. januarja - Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva ter predsednika obeh domov kongresa in predsednica vrhovnega sodišča so danes kot teroristična dejanja obsodili nedeljske napade radikalnih privržencev skrajno desnega bivšega predsednika Jairja Bolsonara na vladna poslopja v Brasilii. Brazilce so pozvali k obrambi miru in demokracije.