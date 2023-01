Iz sveta obsodbe nasilja v Braziliji kot napada na demokracijo

Washington/Bruselj/Moskva/Peking, 9. januarja - Iz sveta se še naprej vrstijo obsodbe nasilja v Braziliji, kjer so privrženci nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara v nedeljo napadli vladna poslopja v prestolnici Brasilia. V ZDA, EU, Rusiji in na Kitajskem v izgredih med drugim vidijo napad na demokracijo in izražajo podporo predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi.