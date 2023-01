Brazilska policija prevzela nadzor v prestolnici

Brasilia, 9. januarja - Brazilska policija je nekaj ur potem, ko so privrženci bivšega predsednika Jairja Bolsonara napadli in zavzeli med drugim kongres, vrhovno sodišče in sedež vlade, ponovno vzpostavila nadzor, poroča AFP. To so potrdili tudi drugi mediji, med drugim CNN, ki poroča o uvodoma najmanj 170 aretiranih.