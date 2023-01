V primeru stavke bo zdravniška pomoč zagotovljena nujnim primerom, otrokom, nosečnicam in starejšim

pripravili Domen Anderle in dopisniki STA

Ljubljana/Maribor/Jesenice/Kranj, 10. januarja - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so za sredo napovedali enodnevno stavko. Popolne prekinitve dela sicer ne bo, saj bodo zdravniki v skladu z zakonom obravnavo nudili nujnim primerom, otrokom, nosečnicam in starejšim od 65 let. Stavka je sicer lahko še odpovedana, saj danes med ministrstvom za zdravje in Fidesom poteka mediacija.