Prek mediacije med ministrstvom in Fidesom poskus sklenitve dogovora

Ljubljana, 10. januarja - Dopoldne se bo začela mediacija med ministrstvom za zdravje ter Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki jo bo vodilo Slovensko zdravniško društvo. Čas za dogovor med stranema je do 18. ure, ko bo tudi jasna usoda za sredo napovedane stavke zdravnikov in zobozdravnikov.