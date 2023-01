KSJS poziva k udeležbi na protestnih shodih v okviru stavke pacientov

Ljubljana, 9. januarja - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) podpirajo napovedano stavko pacientov in zahteve, ki jih je pripravila civilna družba. Sindikate konfederacije, celotno članstvo in prebivalce Slovenije pozivajo k udeležbi na protestnih shodih, ki bodo v torek ob 17. uri na Trgu republike v Ljubljani in v različnih krajih po Sloveniji.