V zdravstveni negi podpirajo napovedano stavko bolnikov

Ljubljana, 9. januarja - Sindikat delavcev v zdravstveni negi in zbornica zdravstvene in babiške nege - zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov podpirata napovedano stavko bolnikov za ureditev razmer v zdravstvu. Poudarila sta pomen urejenega javnega zdravstva, sindikat pa je pozval tudi k preprečitvi privatizacije zdravstva.